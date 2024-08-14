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Новости 9:58

В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня

фото ЗакС политика В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня

Из-за крайне напряженной обстановки в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, об этом 14 августа в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

В видеообращении он объяснил, что принял это решение с целью дополнительной защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ.

Гладков также планирует обратиться к правительственной комиссии, чтобы они объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. 

Напомним, что в Курской области 9 августа ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. 

фото: Telegram-канал "Настоящий Гладков"


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