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Новости 12:17

МЧС: В Курской области ввели режим ЧС федерального характера

фото ЗакС политика МЧС: В Курской области ввели режим ЧС федерального характера

В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, об этом 9 августа сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании", — написали в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что при введении ЧС федерального характера пострадавшим полагается единовременная материальная помощь в виде 15 тысяч рублей. При частичной утрате имущества первой необходимости — 75 тысяч рублей, при полной утрате — 150 тысяч рублей. В случаях легкого вреда здоровью выплаты составляют 300 тысяч рублей, среднего или тяжкого вреда здоровью — 600 тысяч рублей. Родственникам погибших выплатят 1,5 млн рублей.

Напомним, что 7 августа в Курской области ввели режим ЧС регионального характера.

фото: Telegram-канал Алексея Смирнова


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