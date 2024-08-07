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Новости 21:00

В Курской области ввели режим ЧС

фото ЗакС политика В Курской области ввели режим ЧС

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории региона. Об этом чиновник заявил в своем Telegram-канале 7 августа. 

"В Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка в приграничных районах. Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области", - написал Смирнов.

Документ о введении режима ЧС регионального характера уже опубликован на сайте правительства области. 

"Напоминаю, что оперативный штаб под моим руководством работает круглосуточно. Ситуацию держу на личном контроле. Постоянно нахожусь на связи с силовыми ведомствами и федеральным центром. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности курян", — добавил Смирнов в своем посте.

Из-за атаки украинских военных около 600 жителей приграничных районов Курской области эвакуировали в пункты временного размещения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие. Днем 7 августа президент России Владимир Путин обсудил сложившуюся ситуацию с силовиками.

Как ранее писало ЗАКС.Ру, губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отправят врачей в Курскую область. 

фото: Telegram-канал Алексея Смирнова


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