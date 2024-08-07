Дрозденко решил отправить строителей и медиков на помощь Курской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в связи с обстрелами Курской области, продолжающимися второй день, решил помочь местным жителям и чиновникам. Он поручил своим подчиненным Евгению Барановскому и Александру Жаркову подготовить команды строителей и медиков, соответственно. Об этом 7 августа говорится в Telegram-канале Дрозденко.

Перед тем, как отправить специалистов в приграничный регион, профильные вице-губернаторы должны срочно связаться с местными коллегами для уточнения актуальной информации.

Напомним, что в результате атак ВСУ пострадало более двух десятков человек. Утром в среду ТАСС сообщал о пяти погибших. Возбуждено несколько уголовных дел. Президент назвал нападение на Курскую область масштабной провокацией Киевского режима.

Ранее отправить в пострадавший регион медиков распорядился петербургский губернатор Александр Беглов.

Фото: ЗАКС.Ру