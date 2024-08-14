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Новости 10:16

КГИОП обратится в полицию из-за выставленных во двор на Невском старинных витрин

фото ЗакС политика КГИОП обратится в полицию из-за выставленных во двор на Невском старинных витрин

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры обратится в полицию для проведения проверки и пресечения противоправных деяний из-за выставленных во двор на Невском проспекте, 62 старинных витрин Азовского коммерческого банка. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

В комитете отметили, что чиновники провели проверку и установили факт складирования дубовых ограждений конторских рабочих мест во дворе здания, которое является памятников регионального значения. Также обнаружили, что на территории складирован мусор. 

Уточняется, что КГИОП еще 2 июля объявил предостережение компании "Коланы 62", являющейся одним из собственников здания, о необходимости выполнять работы по сохранению памятника. 

Напомним, что 13 августа из-за сообщений о выставленных во двор Невского проспекта деталей исторического интерьера Азовского коммерческого банка  глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке в связи с возможным уничтожением или повреждением объектов культурного наследия (ст. 243 УК РФ). 

фото: КГИОП


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