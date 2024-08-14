После рейда в Апраксином дворе около 110 мигрантов оказались в отделении полиции

Полиция провела профилактический рейд в Апраксином дворе, после чего около 110 мигрантов были доставлены в отделение и привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, на рынке полицейские проверили более 1000 людей, половина из них оказались мигрантами. По результатам административного расследования иностранцев, совершивших наиболее грубые нарушения, выдворят из России с запретом на обратный въезд.

Силовики уточняют, что один мигрант предъявил документы со следами подделки. Мужчину, возможно, привлекут к уголовной ответственности.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, 9 августа в Лужском районе Ленинградской области у 19 мигрантов были выявлены нарушения законодательства, их доставили в отдел в полиции.

фото: скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти