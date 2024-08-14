Правительство направит 600 млн рублей на выплаты пострадавшим в Курской области

На единовременные выплаты пострадавшим в Курской области правительство России направит 600 млн рублей, об этом 14 августа сообщили на сайте кабмина.

В опубликованном распоряжении указано, что деньги будут выделены из резервного фонда.

Списки нуждающихся в получении материальной помощи граждан, согласно документу, правительство Курской области должно будет представить в МЧС. Общая сумма выплат на каждого пострадавшего составит 25 тысяч рублей: единовременная выплата во время чрезвычайной ситуации федерального масштаба — 15 тысяч рублей, единовременная материальная помощь — 10 тысяч рублей.

Контроль за целевым использованием средств поручено осуществлять МЧС.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, 8 августа губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что эвакуированные дети из Курской области приедут в город. Он также пообещал обеспечить им места в школах, если потребуется.

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