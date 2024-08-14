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Новости 14:57

Документалиста Всеволода Королева, осужденного за "фейки", перевели из "Крестов"

фото ЗакС политика Документалиста Всеволода Королева, осужденного за "фейки", перевели из "Крестов"

Документалиста, поэта и активиста Всеволода Королева, осужденного за "фейки" о Вооруженных силах России, определили в исправительную колонию № 5 в Металлострое. Об этом 13 августа сообщили в Telegram-канале его группы поддержки.

Королев получил распределение на производство изделий из пластмасс. "Передаёт всем большой привет!" — говорится в сообщении. 

До этого он находился с 13 июля 2022 года в СИЗО-1 "Кресты". 

Напомним, что 20 марта 2022 года Королева приговорили к 3 годам лишения свободы. Он мог выйти из тюрьмы 13 июля, но 2 июля Горсуд Петербурга увеличил ему срок в более чем два раза — приговор ужесточили до 7 лет заключения.

фото ЗАКС.Ру


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