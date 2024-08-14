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Новости 15:26

Петербург посетят ведущие специалисты по туризму Армении

фото ЗакС политика Петербург посетят ведущие специалисты по туризму Армении

С 19 по 23 августа представители 40 туроператоров Армении прибудут в Петербург для информационно-ознакомительного тура, об этом 14 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Мероприятие организовано Городским туристско-информационным бюро Комитета по развитию туризма Петербурга. В рамках тура эксперты из Армении познакомятся с туристическими возможностями Северной столицы.

Зарубежные и петербургские специалисты обсудят возможности города по приему и размещению туристов. Предполагается, что на встрече будут установлены крепкие деловые связи в сфере. 

Также зарубежные туроператоры посетят исторические места в городе, а также новые туристические места, изучат маршруты и возможности размещения. 

Напомним, что Петербург потратит 36 млн рублей на девять роликов о туристской привлекательности.

Фото: ЗАКС.Ру


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