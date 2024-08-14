Петербург посетят ведущие специалисты по туризму Армении

С 19 по 23 августа представители 40 туроператоров Армении прибудут в Петербург для информационно-ознакомительного тура, об этом 14 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Мероприятие организовано Городским туристско-информационным бюро Комитета по развитию туризма Петербурга. В рамках тура эксперты из Армении познакомятся с туристическими возможностями Северной столицы.

Зарубежные и петербургские специалисты обсудят возможности города по приему и размещению туристов. Предполагается, что на встрече будут установлены крепкие деловые связи в сфере.

Также зарубежные туроператоры посетят исторические места в городе, а также новые туристические места, изучат маршруты и возможности размещения.

Напомним, что Петербург потратит 36 млн рублей на девять роликов о туристской привлекательности.

Фото: ЗАКС.Ру