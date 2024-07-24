Петербург потратит 36 млн рублей на девять роликов о туристской привлекательности

Городское туристско-информационное бюро объявило 23 июля конкурс на изготовление видеороликов о туристской привлекательности Петербурга, следует из данных на портале госзакупок. За девять сюжетов длительностью не более минуты каждый учреждение готово выложить до 36,5 млн рублей.

Из описания объекта закупки следует, что оказание услуг предполагается разбить на два этапа. Первый должен завершиться в конце сентября, второй — соответственно, к 11 ноября.

В рамках первого этапа исполнитель должен представить пять видеосюжетов на темы водного туризма, городских смотровых площадок и курортного сбора. Еще два ролика должны рассказывать о новых туристских местах города. В дальнейшем бюро рассчитывает получить видеозаписи к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, о многоконфессиональном и научно-образовательном туризме, а также о семейных путешествиях.

Предполагается, что основная съемочная группа будет состоять из семи человек, включая режиссера-постановщика, исполнительного продюсера, сценариста, художника по костюмам и оператора-постановщика. Все члены съемочной группы должны иметь опыт не менее пяти лет, портфолио и диплом о высшем профессиональном образовании. От режиссера требуют подтвержденный опыт съемок полнометражного кино. В подготовке роликов также планируется задействовать административный и технический персонал.

В самих роликах не допускается, среди прочего, упоминание политических лозунгов и партий, имен политических деятелей, а также пропаганда экстремизма и запрещенных веществ, коммерческая реклама и "высказывания, несущие антигосударственный и антиконституционный смысл".

Ранее Заксобрание Петербурга закупило фарфоровые изделия на общую сумму 6,2 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру