Заксобрание приобрело фарфор на 6,2 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга приобрело 13 наименований фарфоровых изделий на общую сумму 6,2 млн рублей, следует из данных на портале госзакупок. Контракт был размещен на портале 23 июля, его заключение состоялось за день до этого.

Поставщиком выступил "Императорский фарфоровый завод", на изготовление заказа ему дали 45 рабочих дней.

Предприятие должно поставить 50 чайных комплектов, 10 наборов для вина, 200 кофейных чашек с изображением Исаакиевской площади, еще по 20 чашек с рисунками "Набережные Невы" и "Невские берега" и по 200 бокалов с блюдцами двух видов. Кроме того, контракт предусматривает поставку трех видов ваз и трех видов чайных сервизов. Суммарно речь идет о 60 вазах и 50 сервизах.

В конце мая ЗакС заключил контракт на поставку полутора тысяч подарочных детских книг о Мариинском дворце, в здании которого располагается. Общая сумма поставки составила 1,023 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру