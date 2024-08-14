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Новости 15:45

Петербургская прокуратура заметила свалку на предприятии в Красносельском районе

фото ЗакС политика Петербургская прокуратура заметила свалку на предприятии в Красносельском районе

Прокуратура Красносельского района Петербурга проверила территорию предприятия "Предпортовый" на наличие там несанкционированной свалки, об этом 14 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Ведомством было установлено, что на земельном участке предприятия "Предпортовый" действительно несанционированно размещены различные отходы. 

Прокуратура внесла представление в адрес правообладателя земельного участка. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Напомним, что отходы на полигоне "Красный Бор" ликвидируют в 2025 году.

Фото: ЗАКС.Ру


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