Петербургская прокуратура заметила свалку на предприятии в Красносельском районе

Прокуратура Красносельского района Петербурга проверила территорию предприятия "Предпортовый" на наличие там несанкционированной свалки, об этом 14 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Ведомством было установлено, что на земельном участке предприятия "Предпортовый" действительно несанционированно размещены различные отходы.

Прокуратура внесла представление в адрес правообладателя земельного участка. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Напомним, что отходы на полигоне "Красный Бор" ликвидируют в 2025 году.

Фото: ЗАКС.Ру