Военный суд в Петербурге оштрафовал мужчину за комментарий под постом о Путине

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Павла Цурканова по статье о призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ) из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте", об этом 14 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным следствия, в июне 2023 года в группе "Новости Ростов-на-Дону" была опубликована новость с изображением президента России Владимира Путина.

Под этим постом, как установил суд, Павел Цурканов оставил свой комментарий, который содержал призывы к террористической деятельности.

Мужчина вину полностью признал. Суд назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей и лишил права заниматься деятельностью в интернете сроком на два года.

Фото: ЗАКС.Ру