Малинкович и Брагин встретились на дебатах

скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"

В Петербурге прошли первые дебаты между кандидатами на губернаторский пост. В студии телеканала "Санкт-Петербург" встретились лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович и муниципальный депутат Павел Брагин, который баллотируется от "Зеленых". Как прошла беседа - в материале ЗАКС.Ру.

Первые теледебаты кандидатов на должность высшего должностного лица Петербурга прошли в эфире городского телеканала утром 14 августа. В них приняли участие только двое из четырех зарегистрированных кандидатов: коммунист Сергей Малинкович и муниципальный депутат Павел Брагин от партии "Зеленые". Действующий губернатор Александр Беглов, который баллотируется от "Единой России" и депутат Заксобрания от ЛДПР Максим Яковлев в мероприятии не участвовали. Состоявшиеся дебаты были сконцентрированы на теме общественных пространств Петербурга. У каждого участника было 20 минут, чтобы донести свою позицию о том, как бы он развивал городские площадки в случае победы на выборах. Вопросов от ведущего Юрия Зинчука не звучало. Сами кандидаты между собой тоже не переговаривались. По итогам жеребьевки первым с речью выступил Брагин.

"Зеленые"

Первые минуты выступления муниципала Брагина были посвящены общим словам о роли экологии в его жизни. Прежде чем называть конкретные предложения по развитию города, он решил отметить заслуги "управленческой команды на текущий момент", а именно: бюджет, развитие экономики, поддержку предприятий и умение привлечь федеральное финансирование на сложно реализуемые проекты. Также Брагин озвучил число появившихся площадок в Петербурге за последние пять лет. Ключевым пунктом его программы стал призыв к переходу на "экологические рельсы".

"Несколько пунктов моей программы как раз-таки посвящены реорганизации автомобильного движения в центре Санкт-Петербурга, а именно ограничение возможности использования транспорта с двигателем внутреннего сгорания непосредственно в историческом центре. <...> Отказавшись от автомобилизации центра, мы откроем его для развития как единого общественного пространства общегородского масштаба, что, безусловно, сделает жизнь жителей комфортнее, они смогут дышать более чистым воздухом, гулять с детьми и встречаться с своими друзьями. <...> Разумеется, станет вопрос о том, что делать, как заместить автотранспорт с двигателями внутреннего сгорания. Но тем не менее, уже есть на это ответ в больших городах, в зарубежных больших городах уже есть решение. Это переход на трамваи, троллейбусы, электробусы", - заявил Брагин.

Запрет на двигатель внутреннего сгорания, по мнению Брагина, следует распространить не только на частные авто, но и на любой общественный транспорт, включая такси. По его подсчетам, от ДВС можно отказаться к 2026 году. В качестве альтернативы муниципал предложил электрокары и средства индивидуальной мобильности. В частноисти, электросамокаты, которые, как отметил Брагин, пользуются взрывной популярностью.

"Электросамокат — это доступная и адекватная альтернатива. Но, безусловно, для того, чтобы электросамокаты стали по-настоящему транспортом будущего, для них нужна адекватная инфраструктура, чтобы люди могли с одного конца города доехать в другой, не пересекаясь с пешеходами. Что, в свою очередь, развивая эту инфраструктуру, мы создадим безопасность как для пользователей автотранспорта, так и непосредственно для жителей нашего города", - добавил Брагин.

Про поездки на СИМ между "концами города" выступающий, видимо, говорил буквально. Например, он предположил, что электросамокатами могли бы пользоваться жители поселка Комарово в Курортном районе, где сейчас из-за ремонта дорог удобнее добираться лишь на электричке. Среди других предложений по регулированию дорожного движения - снижение максимальной скорости на КАД до 90 км/ч. Такая мера, по его мнению, сократит расход топлива и снизит число ДТП.

Отдельная часть выступления Брагина была посвящена разработке новых правил ухода за зелеными насаждениями, а также ужесточению санкций за нанесения ущерба биоразнообразию. Также он выступил против продажи одноразовой посуды в барах и ресторанах, делая акцент на использовании собственной тары. Тенденции в развитии экологического воспитания среди подрастающего поколения он предложил брать у европейских стран, в частности, распространять раздельный сбор мусора. Тех, кто не захочет приобщаться к экоповестке, могут, по его задумке, лишать приоритетного права на использование общественных благ.

"Итоговым пунктом экологического воспитания я вижу создание полноценной системы социально-экологического рейтинга горожан. Всем известна поговорка, что чисто там нигде не убирают, а там, где не сорят. Мы считаем, что ответственное поведение нужно системно поддерживать. И одним из таких методов поддержки, безусловно, может служить приоритетный доступ к тем или иным благам и, соответственно, неприоритетный доступ людей, которые данный подход не соблюдают" - заявил муниципал.

"Коммунисты России"

Коммунист Сергей Малинкович свое обращение к телезрителям начал с небольшой биографической справки. Упомянул работу на производстве, о том, что четырежды избирался депутатом МО "Смольнинское", а также о своем избрании в законодательный орган власти в одном из регионов России. Малинкович заявил, что не собирается критиковать действующее руководство города, однако взгляды со Смольным у него различается.

"Я не собираюсь огульно охаивать все то, что делает действующая городская власть в отношении благоустройства более комфортного состояния общественных пространств. Что-то делается. Ну вот в Красносельском районе, например, действительно неплохо. Береговую там линию сделали, благоустроили. Там трасса должна была проходить. Но, слава богу, нашлись умные люди, с этим решили, хороший проект, есть и благоустройство многих парков, садов, малые архитектурные формы создаются, так посмотришь, вроде бы работа идет, но все же, несмотря на то, что среди тех, кто управляет сегодня городом, немало достойных, образованных, профессионально подготовленных людей, мы, коммунисты, с ними смотрим на жизнь по-разному, и я смотрю на жизнь совершенно по-другому", - сказал Малинкович.

К общественным пространствам концептуально Малинкович относится положительно, однако больше его беспокоит состояние городской промышленности. Коммунист посетовал, что на месте крупных заводов сейчас возводят бизнес-центры, чего, по его мнению, быть не должно. Он призвал восстановить все закрытые заводы. Он также критически высказался о строительстве новых жилых комплексов.

"Васильевский остров. "Ленэкспо" была прекрасная площадка, там гуляли, отдыхали с ребятишками, пенсионерами, десятилетиями. Почему-то решили там строить жилищный комплекс, причём для богатых людей. Закрыли забором, ну, честно говоря, дальше ничего не происходит. Не погулять, не вырастают пока дома. А моя позиция другая. Наша партия предлагает там, где была Ленэкспо, сделать мощный "Сталин Центр", чтобы можно было прийти, привезти наше молодое поколение, чтобы ознакомились с заслугами Сталина", - предложил Малинкович.

Про электросамокаты кандидат от партии "Коммунисты России" тоже рассказал, однако к таком средству передвижения он относится негативно, в отличии от своего конкурента. Новость о запрете парковок для кикшеринга он принял с одобрением. Напомним, с 1 августа в центральных районах города закончить поездку пользователь сервиса аренды самокатов не сможет. Малинкович допустил, что запрет СИМ в городе можно утвердить в результате референдума.

"Нам эти электросамокатчики ничего хорошего не приносят. Вы подумайте, вот пожилой человек, я, например, всегда переживаю в этом смысле за своих родных, за свою маму пожилую, за ребятишку, родственников и так далее. Вот идут, вот несется этот самокатчик. Часто это вот эти вот курьеры бесплатные или платные там доставки еды. Они не ведят перед собой ничего. Это угрожает жизни, здоровью, безопасности человека. <...>А собачка, вот вы себе представьте, ведет человек на поводке собачку. У нее реакция может быть даже хуже, чем у человека. И главное, она на поводке, она не успеет деться никуда. Переедет ее самокат, и не будет вашей собачки", - рассуждал Малинкович.

Периодически возвращаясь к теме общественных пространств, коммунист не упускал возможности обсудить и другие темы. Например, туризм. Похвалив работу городского правительства в части привлечения гостей в Петербург, Малинкович заявил, что власти должны в первую очередь ориентироваться на интересы горожан.

Константин Леньков, фото: скриншот эфира телеканала "Санкт-Петербург"