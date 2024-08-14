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Парашютную улицу реконструируют из-за потопов после ливней

фото ЗакС политика Парашютную улицу реконструируют из-за потопов после ливней

В Приморском районе Петербурга на Парашютной улице образовалась огромная лужа из-за сильных ливней, об этом 14 августа сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В предприятии отметили, что за несколько часов на севере Петербурга выпала треть месячной нормы осадков. Система канализации работала в режиме максимальной гидравлической нагрузки, однако все равно не справлялась.

Из-за этого на Парашютной улице появилось сильное скопление воды. Сейчас воду постепенно принимает система водоотведения. На месте находятся специалисты "Водоканала".

Также в "Водоканале" напомнили, что Парашютная улица входит в список уязвимых участков, поэтому на ней проведут реконструкцию для повышения эффективности водоотведения.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"


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