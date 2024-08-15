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Новости 10:47

В Белгородской области ввели режим ЧС федерального уровня

фото ЗакС политика В Белгородской области ввели режим ЧС федерального уровня

Обстановку в Белгородской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера, об этом 15 августа сообщили в пресс-службе МЧС России.

По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, ситуация в регионе остается сложной и напряженной. В области повреждены жилые здания, объекты инфраструктуры, есть раненные и погибшие люди.

"В субъекте организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако, масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации", – сказал Куренков.

Напомним, что в среду, 14 августа в Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня.

Фото: Telegram-канал "Настоящий Гладков"


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