В Курскую область отправили 40 грузовиков гуманитарной помощи из Петербурга

Из Петербурга в Курскую область отправили 40 грузовых машин гуманитарной помощи, об этом 15 августа в Telegram-канале написал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

По его словам, петербуржцы всего за несколько дней смогли собрать 40 грузовых автомобилей, в которых находятся различные продукты, одежда и другие вещи первой необходимости.

Беглов поблагодарил всех, кто обратил внимание на призыв помочь жителям Курской области. Он также напомнил, что Петербург будет и дальше поддерживать регион и собирать помощь для жителей.

Напомним, что на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области правительство России направит 600 млн рублей.

Фото: Telegram-канал Александра Беглова