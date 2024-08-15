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Новости 11:17

В Курскую область отправили 40 грузовиков гуманитарной помощи из Петербурга

фото ЗакС политика В Курскую область отправили 40 грузовиков гуманитарной помощи из Петербурга

Из Петербурга в Курскую область отправили 40 грузовых машин гуманитарной помощи, об этом 15 августа в Telegram-канале написал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

По его словам, петербуржцы всего за несколько дней смогли собрать 40 грузовых автомобилей, в которых находятся различные продукты, одежда и другие вещи первой необходимости.

Беглов поблагодарил всех, кто обратил внимание на призыв помочь жителям Курской области. Он также напомнил, что Петербург будет и дальше поддерживать регион и собирать помощь для жителей.

Напомним, что на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области правительство России направит 600 млн рублей.

Фото: Telegram-канал Александра Беглова


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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