"Яблоко" пожаловалось на отказ включить своего представителя в состав ТИК

Глава петербургского "Яблока" Александр Шишлов опротестовал отказ Горизбиркома назначить членом ТИК № 48 Антона Дмитриева, рассказали в партии 15 августа. Политик направил жалобу прокурору города и попутно попросил Центризбирком самостоятельно назначить партийца членом комиссии.

Решение об отказе включить Дмитриева в состав теризбиркома было вынесено на заседании ГИК 1 августа. При обсуждении кандидатуры "яблочника" председатель ГИК Максим Мейксин заявил, что находит нецелесообразным наделение его полномочиями члена ТИК.

— Я считаю, что никакой пользы от того, что человек, ведущий системную антигосударственную деятельность, будет членом избирательной комиссии, считаю [это] нецелесообразным. Я подтверждаю, что, с точки зрения законодательства, у вас нет ограничений на эту тему, но я считаю, что они должны быть, — высказался Мейксин.

Позиция главы Горизбиркома была обусловлена тем, что в 2022 году Дмитриев был привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП РФ).

Член комиссии Павел Шапчиц отметил в своем выступлении, что словосочетание "системная антигосударственная деятельность" не имеет законодательного статуса и является оценочным суждением. Члены комиссии проголосовали против кандидатуры Дмитриева, а затем сократили место представителя партии в ТИК № 48.

Спустя полмесяца в "Яблоке" сообщили, что Шишлов обратился к прокурору с просьбой провести проверку действий ГИК. Также политик обратился в Центризбирком с просьбой принять решение о назначении Дмитриева в состав теризбиркома. "Это предусмотрено федеральным законом, поскольку Горизбирком не назначил предложенного региональным отделением представителя в предусмотренный законом срок (5 августа), и теперь право назначить члена комиссии переходит к ЦИК", — считают в "Яблоке".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру