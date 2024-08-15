В Обводном канале заметили маслянистые пятна

Маслянистые пятна, похожие на бензиновые, заметили в Обводном канале в Петербурге, об этом 15 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Петербуржцы заметили пятна под виадуком ближе к набережной у дома №14.

В комитете по природопользованию Петербурга заявили, что на место уже отправили бригаду экологической аварийной службы ГКУ "Пилари".

Напомним, что в начале августа петербуржцы пожаловались на цветение водоемов. В комитете по природопользованию заявили, что цветение – норма при изменении климата.

Фото: unsplash.com