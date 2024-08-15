Суд приостановил деятельность поставщика питания в детсад в Парголово после отравлений детей

Калининский районный суд Петербурга привлек к административной организатора питания в детском саду в Паргово ООО "РУТСИ" по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст.6.6 КоАП РФ), об этом 15 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В июле 2024 года в помещении организации на улице Ватутина была проведена проверка, в ходе которой были выявлены различные нарушения.

Например, на продукции отсутствовала маркировка, в помещении не соблюдался температурный режим, а также присутствовали насекомые, не соблюдались правила уборки помещений.

Защитник организации в суде попросил учитывать то, что сейчас ООО "РУТСИ" занимается устранением нарушений и исполняет все рекомендации Роспотребнадзора.

Суд назначил наказании в виде приостановления деятельности сроком на 30 суток, начиная с 23 июля.

Напомним, что ранее суд приостановил деятельность самого детского сада "Дельфин", в котором отравилось 26 детей, употреблявшие продукцию ООО "РУТСИ".

Фото: ЗАКС.Ру