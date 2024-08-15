МЧС предупредило петербуржцев о тумане утром и ночью 16 августа

В пятницу, 16 августа, петербуржцев ожидает продолжение значительного ухудшения погоды, об этом 15 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 16 августа в некоторых районах города утром и ночью может быть туман.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в петербургском аэропорту Пулково утром 15 августа задерживали рейсы и отправляли самолеты на запасные аэродромы из-за сильного тумана.

Фото: ЗАКС.Ру