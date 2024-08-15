В Кировском заводе разъяснили ситуацию с демонтажом вывески

Вывеску на Кировском заводе отправят на реставрацию. Об этом 15 августа сообщили в группе предприятия "ВКонтакте" .

Ранее 14 августа депутат Заксобрания Алексей Цивилев обратил внимание на сообщения в соцсетях о демонтаже вывески Кировского завода. Он написал обращение вице-губернаторам Николаю Линченко и Борису Пиотровскому с просьбой пояснить, на каких основаниях происходит демонтаж. Текст обращения он опубликовал у себя во "Вконтакте".

Позже в группе "ВКонтакте" Кировского завода заявили, что демонтаж временный, вывеску ждет плановая реставрация. "Одну мы уже успешно привели в порядок и она смотрит на проспект Стачек. Осталось еще две. Важно понимать, что это очень большой объём работ и требует времени", — сообщается в тексте пресс-службы завода.

Депутат Заксобрания Денис Четырбок напомнил в своем Telegram-канале, что еще в прошлом созыве они с коллегами выступали с инициативой о сохранении исторических вывесок, поправки тогда были приняты. Согласно документу, вывески, установленные до 10 октября 1996 года, не являются самовольными. "А значит, их эксплуатация абсолютно законна и требований о демонтаже быть не может", — заключил он.

Вывеску Кировского завода, как утверждает Цивилев, установили на месте аналогичной довоенной в 1974 году. Она является символом машиностроительного предприятия Кировского завода Ленинграда.

фото с сайта группы компаний "Кировский завод"