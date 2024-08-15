В кабмине обсудят выкуп участков для строительства ВСМ

В правительстве России обсудят выделение средств на выкуп земельных участков для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой, следует из материалов к заседанию правительство. На это 15 августа обратило внимание ТАСС.

Согласно документу, в кабмине хотят предоставить капитальный грант компании "ВСМ две столицы". Выделенные деньги пойдут на выкуп земельных участков для создании инфраструктуры от станции Крюково (Алабушево) до Московского вокзала.

Напомним, что стоимость поездки по ВСМ будет стоить от 5,8 тысяч рублей до 9,3 тысяч рублей. Первые поезда планируется запустить в 2028 году, время в пути займет около 2 часов 15 минут.

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