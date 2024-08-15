Горсуд утвердил снятие Изотова с выборов в МО "Литейный округ"

Самовыдвиженец Александр Изотов не смог оспорить отмену регистрации на выборы в МО "Литейный округ", о чем сообщил в своем Telegram-канале. Городской суд Петербурга на заседании 15 августа оставил в силе решение нижестоящей инстанции.

Изотов пытался оспорить решение Смольнинского районного суда, вынесенное 5 августа по жалобе самовыдвиженца Дмитрия Казарина. Последний оспаривал изменение кандидатом величины строк в подписных листах. Суд признал незаконным решение ТИК № 15 о регистрации Изотова и обязал комиссию повторно рассмотреть поданные им документы о выдвижении.

В ответ Изотов подал апелляцию в Горсуд. Прошедшее в четверг заседание завершилось не в его пользу.

"В апелляции отказали. Даже убрали решение районного суда, перерассмотреть моё выдвижение тиком снова (и отказать). Сняли сразу по суду", — написал выдвиженец по итогам рассмотрения жалобы.

Помимо "Литейного округа", Изотов был зарегистрирован кандидатом в МО "Смольнинское" и МО "Владимирский округ", после чего Смольнинский суд отменил решения о его регистрации в них. Кандидат оспорил в Горсуде и эти решения, апелляции зарегистрированы 15 августа.

Андрей Казарлыга, ЗАКС.Ру