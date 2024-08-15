Претенденты в ЗакС потратили на кампанию менее полумиллиона рублей

На сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии опубликовали сведения о расходовании средств с избирательных счетов кандидатов в депутаты Заксобрания по 18-му округу. По данным на 12 августа, участники выборов потратили 447 тысяч рублей. Лидером по тратам стал кандидат от ЛДПР Евгений Ененков, который израсходовал 189 тысяч рублей.

Всего на счетах всех заявившихся кандидатов хранится 931 тысяча рублей. Больше всех средств у представителя партии "Новые люди" Андрея Денисова - 500 тысяч рублей. Он потратил пока 101 тысячу рублей. У Ененкова на счет было внесено 250 тысяч рублей. Коммунист Александр Михайлов хранил на счете 151 тысячу рублей, а потратил 126 тысяч. Меньше всех потратил единоросс Александр Малькевич - 30 тысяч рублей. Это все деньги, которые числились на его счете. Нулевой баланс на избирательном счете у кандидата от "Справедливой России - За правду" Александра Колоса.

Ранее Горизбирком обнародовал данные о расходах кандидатов в губернаторы. Действующий глава города Александр Беглов в рамках своей кампании потратил с избирательного счета 28 млн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру