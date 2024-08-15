Смольный хочет купить микроволновку за 63 тысячи рублей

Чиновники из Смольного решили приобрести микроволновую печь. На эти цели готовы потратить до 63 тысяч рублей, следует из закупки, размещенной администрацией губернатора 13 августа. Поиск поставщика бытовой техники продлится до 21 августа.

Согласно аукционной документации, чиновникам потребовалась микроволновая печь с функцией разморозки и гриля. Объем камеры из нержавеющей стали должен быть от 30 до 33 литров. Также микроволновка должна быть оборудована дисплеем и подсветкой. Отметим, Смольному потребовалась одна микроволновая печь.

В качестве примера чиновники указали модель W800 от бренда Bork. Эта компания занимается производством премиальной техники для дома. На сайте магазина стоимость этого устройства составляет 63 тысячи рублей. Произведена микроволновка в Китае.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что закупала администрация губернатора Петербурга в июле.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру