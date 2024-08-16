Станцию "Площадь Александра Невского-1" закрыли на вход

Утром станцию метро "Площадь Александра Невского-1" закрыли на вход, она работает только на выход. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

В пресс-службе пояснили "Фонтанке.ру", что это решение принято из-за скопления людей на "Площади Александр Невского", они не успевают переходить с одной станции на другую.

Также в связи со столпотворением утром закрывали станции "Проспект Большевиков" и "Ладожская".

Напомним, что сегодня станции "Спасская" (до 18 августа) и "Достоевская" (до 16 августа) не работают. Они закрыты из-за подготовки к открытию станции "Горный институт". Поезда ходят от станции "Улица Дыбенко" до "Лиговского проспекта".

Обновление: В 9:43 в Петербургском метрополитене сообщили, что станция "Площадь Александра Невского" работает в обычном режиме.

фото ЗАКС.Ру