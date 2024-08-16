Муниципалов из Приморского вызывали в суд за плохое ведение сайтов

Сотрудников четырех муниципальных образований Приморского района по требованию прокуратуры привлекли к ответственности за отсутствие необходимой информации на сайтах МО, публикация которой по закону является обязательной (ст. 13.27 КоАП). Виновникам выписали штрафы и вынесли предупреждения, сообщили в пресс-службе ведомства 15 августа.

В прокуратуре не уточнили, сайты каких именно муниципалитетов не соответствовали требованиям. Сейчас все нарушения устранены, добавили в ведомстве. Согласно картотеке дел мировых судей Петербурга, в последнее время протоколы по этой статье составлялись на сотрудников МО "Лахта-Ольгино" и МО "Комендантский аэродром".

Ранее прокуратура нашла недостатки в декларациях сотрудников муниципальных образований Петроградского района.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру