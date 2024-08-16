В ГАТИ проверили работы на новых общественных пространствах

Инспекторы ГАТИ провели мониторинг работ на 15 новых объектах проекта "Жилье и городская среда" и заявили, что город стал в 15 раз комфортнее. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе инспекции.

В ведомстве уточняют, что работы на этих объектах почти завершены, "остаются последние штрихи". Но уже сейчас они приглашают петербуржцев посмотреть "как всего за несколько месяцев" изменился город. На всех 15 объектах есть не только "современная уличная мебель", но и продуманные маршруты пешеходных дорожек, а также разнообразные ландшафтные композиции, утверждают в ГАТИ.

Прогуляться по еще не открытым официально общественным пространствам можно в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Красносельском, Курортном, Московском, Петродворцовом, Приморском и Центральном районах.

Напомним, что 7 августа губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что в ближайшее время на улице Химиков в Красногвардейском районе откроется новое общественное пространство.

фото пресс-службы Смольного