В 367 домах Фрунзенского района вернули горячую воду после проверки прокуратуры

После проверки прокуратуры Фрунзенского района Петербурга в 367 многоквартирных жилых домах восстановили подачу горячей воды. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, с 5 по 7 июля ресурсоснабжающая организация проводила ремонт и гидравлические испытания на теплосетях. Но после окончания срока проведения работ горячая вода не вернулась в 367 домов.

Прокурор Фрунзенского района внес представление генеральному директору этой организации. Также прокуратура района добивается пересчета платы за горячее водоснабжение.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, в июле из домов по Бухарестской улице и Дунайскому проспекту поступали жалобы о продлении срока отключения горячей воды.

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