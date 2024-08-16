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Новости 11:27

В 367 домах Фрунзенского района вернули горячую воду после проверки прокуратуры

фото ЗакС политика В 367 домах Фрунзенского района вернули горячую воду после проверки прокуратуры

После проверки прокуратуры Фрунзенского района Петербурга в 367 многоквартирных жилых домах восстановили подачу горячей воды. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, с 5 по 7 июля ресурсоснабжающая организация проводила ремонт и гидравлические испытания на теплосетях. Но после окончания срока проведения работ горячая вода не вернулась в 367 домов.

Прокурор Фрунзенского района внес представление генеральному директору этой организации. Также прокуратура района добивается пересчета платы за горячее водоснабжение. 

Как ранее писал ЗАКС.Ру, в июле из домов по Бухарестской улице и Дунайскому проспекту поступали жалобы о продлении срока отключения горячей воды

фото pixabay


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