Акунина* оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие плашки "иноагента"

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Григория Чхартишвили (Бориса Акунина)* оштрафовал на 30 тысяч рублей за административное правонарушение. Об этом сообщили 16 августа в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Акунина* признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ).

Напомним, что 27 февраля Басманный районный суд Москвы наложил арест на счета и имущество жены Акунина*. Также писателя обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и в распространении "фейков" о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

*Минюст внес Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) в список иностранных агентов. Росфинмониторинг внес Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) в перечень террористов и экстремистов

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