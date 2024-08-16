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Новости 12:19

С 1 октября зарплаты работников федеральных госучреждений вырастут на 5,1%

фото ЗакС политика С 1 октября зарплаты работников федеральных госучреждений вырастут на 5,1%

Зарплаты работников федеральных государственных учреждений вырастут на 5,1% с 1 октября. Соответствующее распоряжение 15 августа подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. 

В пресс-службе Минтруда пояснили "РИА Новости", что речь идет о преподавателях федеральных вузов, медработниках клиник, работниках гидрометеорологической службы и учреждений медико-социальной экспертизы, науки и культуры, и других сфер. 

Кроме того, больше станет получать и гражданский персонал Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардии.

Напомним, что в апреле средняя зарплата в Петербурге составила 103 553 рубля

фото ЗАКС.Ру


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