С 1 октября зарплаты работников федеральных госучреждений вырастут на 5,1%

Зарплаты работников федеральных государственных учреждений вырастут на 5,1% с 1 октября. Соответствующее распоряжение 15 августа подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
В пресс-службе Минтруда пояснили "РИА Новости", что речь идет о преподавателях федеральных вузов, медработниках клиник, работниках гидрометеорологической службы и учреждений медико-социальной экспертизы, науки и культуры, и других сфер.
Кроме того, больше станет получать и гражданский персонал Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардии.
Напомним, что в апреле средняя зарплата в Петербурге составила 103 553 рубля.