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ГИК готовит 46 участков в местах временного пребывания избирателей

фото ЗакС политика ГИК готовит 46 участков в местах временного пребывания избирателей

Городская избирательная комиссия Петербурга готовит 46 участков в местах временного пребывания избирателей — медучреждениях, Московском и Ладожском вокзалах, аэропорте Пулково. Об этом 16 августа в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Максим Мейксин

Он заявил, что на территории города будет работать 1 951 постоянный избирательный участок.

Мейксин также напомнил, что до начала голосования осталось 20 дней. "Подготовка к голосованию идет в плановом порядке", — сказал он.

Голосование пройдет с 6 по 8 сентября. В Петербурге в эти дни будут выбирать губернатора, депутатов местных советов в 110 муниципальных образованиях и депутата Заксобрания по 18-му округу.

фото ЗАКС.Ру


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