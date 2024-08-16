Участок станции "Горный институт" начали подключать к метрополитену

Начались масштабные работы по подключению участка станции "Горный институт" к действующему метрополитену. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В ведомстве отметили, что за три дня работники метрополитена демонтируют стрелочные переводы, уложат новые пути, переустроят контактные сети и выполнят другие технические задачи.

Напомним, что станции "Спасская" (до 19 августа) и "Достоевская (до 17 августа) не работают из-за подготовки к открытию станции "Горный институт". В связи со скоплением людей в метро на 4-ой линии сегодня утром закрывались станции "Площадь Александра Невского", "Проспект Большевиков" и "Ладожская".

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