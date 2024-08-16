В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

Из-за ожидающихся к вечеру дождя и грозы в Петербурге ввели "желтый" уровень погодной опасности. Он будет действовать с 21 часа 16 августа до 10 часов следующего дня. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Ожидается, что в этот период будет идти дождь, местами — ливень. В некоторых районах прогремят грозы.

Правительство Петербурга обратилось к петербуржцам с просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска дорожно-транспортных происшествий.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, 16 августа в Петербурге повысится до +27 градусов.

фото ЗАКС.Ру