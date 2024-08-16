МЧС предупредило петербуржцев о грозе с сильным ветром 17 августа

В субботу, 17 августа, петербуржцев ожидает значительное ухудшения погоды после солнечных и теплых дней, об этом 16 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 17 августа в городе ожидаются грозы с сильным порывистым ветром, град и ливни.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности 16 и 17 августа.

Фото: ЗАКС.Ру