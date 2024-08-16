Росфинмониторинг внес в список экстремистов Марию Певчих* и Киру Ярмыш**

Росфинмониторинг внес Марию Певчих* и Киру Ярмыш** в список экстремистов и террористов, об этом 16 августа пишут "РИА Новости" со ссылкой на данные ведомства.

В январе 2024 года московский суд заочно арестовал четырех соратников умершего политика Алексея Навального***, среди которых есть Певчих* и Ярмыш** по статье об организации экстремистского сообщества (ч.3 ст.282.1 УК РФ), распространении фейков об армии (п."б", "д" ч.2 ст.207.3 УК РФ) и вандализме (ч.2 ст.214 УК РФ).

Мария Певчикх* на данный момент является главой "Фонда борьбы с коррупцией"****, а Кира Ярмыш** была пресс-секретарем Алексея Навального***.

*Минюст внес Марию Певчих в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Марию Певчих в список экстремистов и террористов

**Минюст внес Киру Ярмыш в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Киру Ярмыш в список экстремистов и террористов

***Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов

****ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов. ФБК также внесен в реестр нежелательных организаций.

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* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.