Беглов заявил об усилении защиты акватории Финского залива от БПЛА

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил об усилении защиты акватории Финского залива и города от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), об этом 16 августа пишет ТАСС со ссылкой на слова градоначальника на конференции регионального отделения партии "Единая Россия".

"Усиливаем систему защиты акватории Финского залива. Наращиваем группировку средств уничтожения беспилотных аппаратов и иных воздушных угроз", - сказал Беглов.

Также губернатор отметил, что Петербург является одним из крупнейших центров оборонной промышленности. По словам Беглова, вклад города в общую победу заключается в защите горожан, помощи участникам СВО и восстановлении Мариуполя.

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