В Смольном выразили слова поддержки жителям Донецка после удара ВСУ по ТЦ "Галактика"

Губернатор Петербурга Александр Беглов от лица петербуржцев выразил слова поддержки жителям Донецка в связи с атакой на торговый центр "Галактика" в Донецке, об этом 16 августа градоначальник написал у себя в Telegram-канале.

"Киевский режим снова и снова проявляет свою бесчеловечную, террористическую сущность. Бьют по мирным жителям. Матерям и детям", – написал Беглов.

По данным главы города, в результате обстрела донецкого торгового центра в здании начался пожар. Также в ходе произошедшего, по его словам, было повреждено здание Центральной городской больницы №14.

Как пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко, следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту произошедшего. Пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь.

Фото: ЗАКС.Ру