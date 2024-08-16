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Муниципал 19:07

Щербаковой предложили курировать "Серебряный возраст" в Красногвардейском районе

фото ЗакС политика Щербаковой предложили курировать "Серебряный возраст" в Красногвардейском районе

Глава Красносельского района Андрей Хорт предложил главе МО "Большая Охта" Марии Щербаковой координировать реализацию городского проекта "Серебряный возраст" в районе. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале 16 августа. Приняла ли она предложение - не уточняется. 

"Учитывая опыт работы Марии Дмитриевны в органах исполнительной и законодательной власти, с этой задачей она блестяще справится", - написал Хорт. 

Несколькими днями ранее Щербакова подала заявление о снятии своей кандидатуры с выборов в МО "Большая Охта". Она стала муниципальным депутатом в результате довыборов в местный совет в 2022 году. До этого она была депутатом Законодательного собрания от "Единой России". Многие годы Щербакова трудилась на госслужбе. Став муниципальным депутатом она не смогла найти общий язык с работниками местной администрации. 

Приоритетный проект "Серебряный возраст" был инициирован губернатором Александром Бегловым в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Основная задача программы - повышение ожидаемой продолжительности жизни. 

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Андрея Хорта


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