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Чечина проведет "прямую линию" с петербуржцами 22 августа

фото ЗакС политика Чечина проведет "прямую линию" с петербуржцами 22 августа

"Социальный" вице-губернатор Наталья Чечина проведет "прямую линию" с петербуржцами 22 августа в 20:00. Об этом 16 августа сообщил в своем Telegram-канале губернатор Петербурга Александр Беглов.

Чечина курирует комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, управление социального питания, а также контролирует работу комитетов по социальной политике и территориального развития. 

Вопросы можно заранее прислать ей "ВКонтакте" либо оставить, позвонив по номеру 246-79-49. Трансляция пройдет в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург" и в группе правительства города.

Напомним, что прошлую "прямую линию" правительства проводил вице-губернатор Евгений Разумишкин 15 августа.

фото ЗАКС.Ру


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