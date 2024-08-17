"Социальный" вице-губернатор Наталья Чечина проведет "прямую линию" с петербуржцами 22 августа в 20:00. Об этом 16 августа сообщил в своем Telegram-канале губернатор Петербурга Александр Беглов.

Чечина курирует комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, управление социального питания, а также контролирует работу комитетов по социальной политике и территориального развития.

Вопросы можно заранее прислать ей "ВКонтакте" либо оставить, позвонив по номеру 246-79-49. Трансляция пройдет в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург" и в группе правительства города.

Напомним, что прошлую "прямую линию" правительства проводил вице-губернатор Евгений Разумишкин 15 августа.

фото ЗАКС.Ру