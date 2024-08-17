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Новости 14:58

В Петербурге полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на 2,3 млн рублей

фото ЗакС политика В Петербурге полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на 2,3 млн рублей

Полиция Калининского района Петербурга задержала подозреваемого в мошенничестве на 2,3 млн рублей. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

По данным "Фонтанки.ру", злоумышленник, представившись "губернатором Петербурга", звонил со 2 августа 87-летнему профессору и рассказывал ему о якобы возможном похищении бюджетных денег, которые будто бы переводились через счет доктора технических наук. Пенсионер 5 августа передал незнакомцу конверт с 2,3 млн рублей.  О происшествии стало известно 9 августа.

В полиции уточняют, что подозреваемый был задержан 16 августа на улице Демьяна Бедного. Против мужчины 1997 года рождения возбудили уголовное дело. 

фото ЗАКС.Ру


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