В парке у "СКА Арены" проходит Международный фестиваль цветов

В Петербурге начался Международный фестиваль цветов, где гости могут проголосовать за понравившийся объект, об этом 18 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Открытие фестиваля состоялось в субботу, 17 августа, в парке у "СКА Арены". В этом году работы посвящены Петербургу и Году Семьи. Гостей фестиваля поприветствовал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

В создании арт-объектов приняли участие не только российские флористы, но и специалисты из Грузии, Туркмении, Армении и Беларуси. В первый день фестиваля прошел парад цветов.

Сейчас проходит второй день. Посетить фестиваль можно до 21 часу вечера.

Фото: Telegram-канал Бориса Пиотровского