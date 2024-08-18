В Петербурге почтили память бывшего главы МЧС России Евгения Зиничева

У стелы в Петербурге в честь бывшего главы МЧС России Евгения Зиничева состоялась церемония возложения цветов, об этом 18 августа в Telegram-канале написал губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник напомнил, что Зиничев родился в Ленинграде. Память бывшего главы МЧС почтили в день его рождения, ему могло бы исполниться 58 лет.

"Друзья, коллеги и близкие уважали Евгения Николаевича за мужество, порядочность и целеустремленность. Куда бы ни отправила его Родина – он служил по чести и совести. И в этом остался верен себе до конца", – написал Беглов.

Евгений Зиничев погиб во время межведомственных учений в Норильске 8 сентября 2021 года.

Фото: Telegram-канал Александра Беглова