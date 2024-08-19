В Петербурге задержали трех москвичей за похожие на нацистское приветствие жесты

Полиция задержала трех москвичей из-за выложенного в интернет видео. В ролике в районе Васильевского острова ночью молодые люди танцевали под немецкую музыку, а также обнажались и демонстрировали похожие на нацистское приветствие жесты. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным силовиков, происходящее снималось на видео и было опубликовано в интернете. Полицейские установили "героев" ролика, ими оказались трое молодых людей 2004 года рождения, которые приехали в Петербург из Москвы. Вернуться в столицу подозреваемым не удалось, они были задержаны на Московском вокзале и доставлены в полицию.

В пресс-службе полиции пишут, что в тот день задержанные находились в состоянии сильного опьянения. В отделе все трое заявили, что раскаиваются в своих действиях. Полицией решается вопрос о привлечении их к ответственности. Кроме того, правоохранители устанавливают местонахождение четвертого участника "выходки".

Напомним, что 7 августа правоохранители задержали обнаженного мужчину, у которого на теле была изображена нацистская символика.

фото ЗАКС.Ру