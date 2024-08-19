"Фонтанка": В Петербурге в 2025 году вырастут тарифы ЖКХ

Тарифы на пассажирские перевозки и коммунальные услуги могут вырасти в Петербурге в 2025 году, пишет 19 августа "Фонтанка.ру". О прогнозируемом росте в ходе "нулевых чтений" бюджета рассказал глава комитета по тарифам Алексей Малухин.

Тарифы на перевозки, по словам чиновника, поднимутся на 4,7%, на воду и вывоз твердых коммунальных отходов — на 7,3%, на электроэнергию – на 6%.

Напомним, что 25 июня губернатор Петербурга Александр Беглов отменил повышение тарифов ЖКХ на 2024 год.

Сегодня в Законодательном собрании депутаты и чиновники начали "нулевые чтения" бюджета Петербурга на 2025-й и плановые 2026 и 2027 годы.

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