ТИК № 57 составила протокол на справоросса из-за листовок о выборах

На кандидата от "Справедливой России — За правду" Илью Мохова составили административный протокол о размещении агитационных материалов на зданиях без разрешения собственников (ч. 2 ст. 5.12 КоАП РФ), сообщил он ЗАКС.Ру. Поводом для этого послужила жалоба двух других выдвиженцев, также баллотирующихся в совет МО "Лахта-Ольгино".

Протокол 16 августа составила зампредседателя ТИК № 57 Татьяна Адвахова. За день до этого в комиссию обратились глава муниципалитета Павел Богданов и специалист местной администрации Виталий Красноперов. Первый из них баллотируется от "Единой России", второй — от КПРФ.

В своих объяснениях муниципалы сообщили, что проводили 13 августа объезд территории. В ЖК "Юнтолово" они обнаружили листовки с фотографиями кандидатов и призывами собраться на встречу по вопросам продолжающейся муниципальной кампании. Богданов и Красноперов заявили, что не разрешали использовать свои фотографические изображения и не просили изготавливать и распространять листовки.

Богданов также заявил, что подошедшие к нему жители "Юнтолово" якобы сообщили, что подобные листовки ранее были разложены по почтовым ящикам, а часть из них лежат в урнах.

Изучив записи с камер наблюдения, муниципалы пришли к выводу, что распространением листовок занимался Мохов. Последнего они до этого неоднократно наблюдали на территории муниципалитета и в здании администрации, следовало из их объяснений.

ТИК сочла распространение листовок нарушением законодательства о выборах в части распространения агитационных материалов и составила на кандидата протокол. Мохов в протоколе указал, что распространением и тиражированием агитматериалов не занимался. По его мнению, листовки, о которых идет речь, относятся к числу информационных бюллетеней.

По словам Мохова, составление протокола прошло весьма доброжелательно, однако перед его составлением справороссу забыли разъяснить его права.

В июле кандидат от "Новых людей" Валерия Вольфсон пыталась оспорить в суде регистрацию Мохова на выборы. Суд отказал истице в удовлетворении ее требований. Сама Вольфсон, к слову, трудится на должности специалиста отдела досуговых мероприятий в МКУ "Лахта-Ольгино".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру