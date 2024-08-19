Неизвестный вытолкал из подъезда кандидата от КПРФ из-за агитации

Попытка провести агитацию среди жителей МО "Волковское" окончилась походом в полицию для кандидата в муниципальные депутаты от КПРФ Александра Рогожкина. По словам коммуниста, неизвестный гражданин вытолкал его из парадной вечером 18 августа. После этого партиец обратился с заявлением в полицию.

В беседе с ЗАКС.Ру кандидат сообщил, что в минувшую пятницу выпустил тираж листовок, о чем уведомил территориальную избирательную комиссию. На выходных он с единомышленниками распространял агитационные материалы среди жителей муниципалитета. Вечером в воскресенье Рогожкин вошел в парадную житель дома по Обводному проспекту, 46 к. 2, где стал рассовывать листовки по почтовым ящикам. За этим занятием его обнаружил неизвестный мужчина, который будто бы потребовал прекратить агитацию. В ответ коммунист заявил, что является зарегистрированным кандидатом, и оповестил собеседника о планах продолжить распространение листовок. Вслед за этим произошла потасовка, в ходе которой, со слов Рогожкина, оппонент на какое-то время выхватил у него телефон, принялся душить, а под конец вытолкал на улицу. В своем Telegram-канале активист отмечал, что в схватке его оппоненту "удалось помять или порвать несколько листовок".

— После этого инцидента я сразу же пошел в отдел полиции, написал заявление, талончик у меня на руках есть о факте написания заявления. Заявление я написал по двум статьям: хулиганство с применением насилия (п. а ч. 1 ст. 213 УК РФ) и воспрепятствование законной агитации, это [статья] Кодекса об административных правонарушениях. Так как никаких повреждений телефону и мне, к счастью, у него нанести не получилось, в травмпункт я не обращался, — рассказал о произошедшем кандидат.

Как уточнил Рогожкин, заявление он написал по статье 5.8 КоАП РФ ("Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и референдумах порядка и условий проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума на каналах организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических печатных изданиях"). Заметим, что в Кодексе имеется отдельная статья, касающаяся уничтожения или повреждения агитации (ст. 5.14 КоАП РФ).

По словам Рогожкина, на двери парадной установлен домофон с видеонаблюдением. В компании, которая установила устройство, выразили готовность предоставить запись после обращения из МВД.

Облик нападавшего кандидат помнит смутно. Тем не менее, он уверен, что в случае необходимости сможет опознать обидчика.

Ранее Рогожкин обратился в Минцифры и РКН с просьбой не блокировать в России YouTube.

Андрей Казарлыга, фото: Telegram-канал "С красной строки"