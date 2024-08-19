Суд оставил в СИЗО бывшего медиаменеджера Горбунова по делу о вымогательстве

Петроградский районный суд Петербурга продлил арест для бывшего топ-менеджера медиахолдинга "Патриот" Ильи Горбунова по делу о вымогательстве (п."б" ч.3 ст.163 УК РФ), об этом 19 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, Горбунов якобы вымогал 4 млн рублей у председателя правления Фонда развития новых медиа Александра Малькевича за то, что СМИ холдинга сделают "блок на негатив" в отношении него.

Следствие попросило суд продлить меру пресечения, так как предварительное расследование еще не завершено. Правоохранители собираются опросить свидетелей и сделать различные экспертизы.

Суд решил оставить Илью Горбунова в СИЗО до 22 октября 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру