В Петербурге потратят 6 млрд рублей на развязку с Большим Смоленским мостов

СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" объявило конкурс на работы по строительству развязки с строящимся Большим Смоленским мостом, об этом 20 августа пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на сайт госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 6 млрд рублей. Работы должны быть выполнены до 7 сентября 2029 года. Итоги конкурса по закупке проведут 10 сентября.

Согласно закупке, "Дирекция транспортного строительства" ищет того, кто построит путепровод через Дальневосточный проспект, а также транспортную развязку с него.

Напомним, что оборудование для разводного пролета Большого Смоленского моста изготовит Обуховский завод в Петербурге.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга